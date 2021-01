Sports nautiques : la jolie plage de Torreilles

Au bord de la Méditerranée, entre Le Barcarès et Canet, Torreilles est une station plus nature et moins touristique que ses voisines. Quitte à passer une (ou plusieurs) journée farniente dans la région, autant venir se poser sur cette plage tranquille à l’écart de l’agitation touristique de la côte catalane et où on s'adonne à certains des meilleurs sports nautiques en Pyrénées orientales (jet ski, paddle, voilier).



On y accède par une route de terre qui mène, entre joncs, roseaux et épineux divers, directement à la plage. Celle-ci n’est pas directement en contact avec la ville, il n’y a donc pas de front de mer, pas de boutique, pas de circulation… Un vrai bonheur. La vaste plage de sable fin s’incurve le long des flots pour offrir aux vacanciers un joli cadre à l’abri des regards. La moitié de la plage est d’ailleurs naturiste pour ceux qui auraient envie de se mettre totalement à l’aise. Pas de banc de sable comme au Canet, ni de vague comme au Barcares, la Méditerranée est ici propice à la baignade et des efforts ont été fait ces dernières années pour la garder propre. Elle est par ailleurs surveillée toute la journée, on peut donc y faire trempette en toute sécurité. On peut même y faire de la location de bateaux sans permis pour observer dauphins et tortues de mer.



Une petite faim ? Une envie d’ombre ? 2 jolis bars ont élu domicile sur la plage : le Zaza et le Maya. Ces deux établissements rivalisent entre eux en terme de saveurs et de décors pour attirer les vacanciers sur leurs transats. De moelleux matelas se sont glissés sous les structures de bois, on y retrouve les clients affalés sur des piles de coussins en train de siroter une boisson fraiche ou de déguster une grillade de poisson. Il est loin le temps de la buvette sièges en plastique & barquettes de frites. Une atmosphère conviviale avec une pointe de hype, de la bonne musique qui donne envie de reprendre un autre verre et une carte délicieuse et variée… On en redemande (et on avoue notre coup de cœur pour le Zaza). N’oubliez pas de réserver si vous voulez y déjeuner (ou y diner) à plusieurs.



Pour varier les plaisirs, vous pourrez quitter la plage sud (du Bourdigou) pour la plage principale ou la plage nord (près de l'embouchure de l'Agly) sur laquelle les Allemands ont construit pendant la Seconde Guerre mondiale des bunkers. Abandonnés à la fin du conflit, ils n'ont jamais été détruits et sont encore en place.

