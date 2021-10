Sortir du bbc et construire réellement durable

Petit hors sujet ou presque, car si cet article ne concerne pas que notre projet de maison passive ou de construction maison en blocs polystyrène, il concerne tous les projets qui se veulent ou se pensent verts, voire même durables.

En fait, j'avais même envie de commen­cer cet article par "il était une fois …", j'avais envie, mais ne le ferais pas car ce n'est pas un conte de fée malgré les appa­rences.

Comme présenté précé­dem­ment, il n'est pas si simple de dire qu'une maison passive soit verte en regard des normes BBC-Effinergie. On peut cepen­dant se dire, vu l'offre des construc­teurs de maison, qu'il est facile de construire BBC.

Ce n'est visi­ble­ment pas si simple non plus, à voir le nombre de demandes d'informations sur les forums spécia­li­sés comme Futura Sciences, voire même le nombre de personnes qui arrivent sur Passive & Eco via des requêtes Google sur le sujet.

Quel est le problème du label BBC ?

Issu de la norme tech­nique RT2005 pour incar­ner la construc­tion Basse Consommation mini­male à partir de 2012, le label BBC semblait avoir tous les argu­ments pour convaincre en dimi­nuant par deux au mini­mum les besoins énergé­tiques des bâtiments.

En passant rapi­de­ment sur le côté Franco-Français d'un label qui ne s'harmonise pas avec les expé­riences des pays voisins, ni même les projets Européens, on tombe rapi­de­ment sur de multiples écueils.

Des écueils, comme de nombreux freins régle­men­taires, tels ceux défi­nis clai­re­ment dans le rapport de l'architecte Christian Charignon pour le CSTB.

D'autres, liés à l'ancienneté du moteur de calcul ther­mique de la norme RT2005. Moteur qui complique parti­cu­liè­re­ment la tâche de tous ceux voulant construire en bois, voulant utili­ser un poêle, … car ces éléments n'étaient pas décrits et néces­sitent l'approbation d'une commis­sion tota­le­ment engorgée.

Le BIG problème final pour tous les éco-constructeurs, étant surtout que le label BBC est devenu la base de TOUTES les AIDES pour la construc­tion verte (blocs polystyrènes, paille.…)