Le Typhoon Junior est adapté aux piscines jusqu'à 80 m2. Dans la même gamme que le Robot de Piscine SONIC 5 . Produit solide et fiable techniquement.

Le Robot Piscine Typhoon Junior Il nettoie le fond et les parois de la piscine en 3 heures !.

Grâce à son poids réduit et à ses brosses en PVA, il montera sans problème sur les surfaces en liner et céramique ramassant toutes les saletés et restes chimiques dans sa poche interne.

Le Typhoon junior est équipé de l'Aqua Smart.

Ce système révolutionnaire lui permet de changer de direction au fond de la piscine sans aucun mécanisme ajouté.

Le robot nettoie le fond et les murs de la piscine systématiquement et sans perdre de temps, simplement avec un seul moteur de traction

Finesse de filtration : 2 microns !!

Livré avec transformateur et cable de 18 m mais sans caddy de transport

Simple d' installation - Aucune installation spécifique

Garantie de 2 ans